В Череповце перерабатывают использованную пленку в гранулы и далее

Фото: Агентство городского развития, ВКонтакте.

В Череповце появилась первая скамейка из пластиковых отходов. Она появилась на Советском проспекте.

На ее изготовление потребовалось пять тысяч пакетов, их смешали в песком, разогрели до высокой температуры. а полученную массу отлили в скамейку. Внешне она похожа на деревянную. Но отличается тем, что она антивандальная и более долговечная: конструкцию невозможно сломать, она не будет гнить. На ней невозможно выцарапать свое имя, ее сложно унести под мышкой: она достаточно тяжелая.

Как сообщает Агентство городского развития, в Череповце работает такой завод. Предприятие перерабатывает использованную пленку и делает из нее гранулу для вторичного производства. «Череповец стал первым в Вологодской области, где реализуется экологический проект по производству малых архитектурных форм из переработанных отходов. Сейчас рядом со скамейкой на Советском также установлен цветник из полиэтилена. К весне возле экоскамейки появится экоурна», – говорится в сообщении Агентства городского развития на официальной странице в соцсети ВКонтакте.