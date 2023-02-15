Начальница столовой ВИПЭ ФСИН ответит в суде за отравление более 118 курсантов

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В Вологодской области вышло обвинительное заключение от прокуратуры по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В мае 2021 года в Вологодском институте права и экономики ФСИН произошло массовое отравление курсантов учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение в отношении начальницы столовой по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Следствие считает, что обвиняемая допустила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Это привело к массовому пищевому отравлению и заражению различными инфекционными заболеваниями среди не менее 118 курсантов учебного заведения.

Уголовное дело рассмотрят по существу в Вологодском городском суде.