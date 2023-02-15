В Вологде снимают кино про советские времена

В Вологде идут съемки художественного фильма «Командир». А в массовку были приглашены вологжане. Сюжет фильма взят из советской действительности: 1 декабря 1988 года в столице Северной Осетии были взяты в заложники дети, террористы захватили самолет и даже сумели вылететь в Израиль.

Как оказалось, аэропорт Вологды подходит для съемок советского времени.

Также в Вологде съемки проходили в Парке Мира и в Центре дополнительного образования детей города Вологды на Чернышевского. А историческое здание на улице Чернышевского, 73 сыграло роль школы, сообщает ИА "Вологда Регион".

Фильм «Командир» выйдет в свет в 2023 году.