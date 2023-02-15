Котельную в Бабаево заколотили от греха подальше

В Бабаево прокуратура заставила заколотить котельную. В заброшенном здании любили играть дети. В прокуратуру Вологодской области обратилась жительница города, которая заявила, что на территории её населённого пункта находится старая постройка, представляющая угрозу для жизни и здоровья детей.

Была проведена проверка, информация подтвердилась.

Вот что сообщает пресс-служба ведомства: «Установлено, что на улице Железнодорожная находится заброшенное здание, ранее использовавшееся в качестве котельной. Указанный объект длительной время не используется по назначению, имеет деформацию стен, оконных и дверного проёмов. При этом свободный доступ в здание не ограничен, в том числе и для несовершеннолетних, в связи с чем объект является потенциально опасным». У котельной оказался собственник. Компании «Газпром теплоэнерго Вологда» – было внесено представление, в котором прокуратура настоятельно рекомендовала устранить нарушения закона".

Сейчас здание "заколотили", доступ в него посторонних прекращен.