В Череповецком районе сгорел дом вместе с жильцами

Пожар унес жизни двух человек. Мужчина и женщина погибли в Череповецком районе. Как сообщает СУ СК по Вологодской области, ведется проверка по факту гибели 70-летнего мужчины и 58-летней женщины. Трагедия произошла в деревне Большой Двор.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, возгорание произошло 14 февраля около 20:50. Пожарным о ЧП сообщили односельчане. Спустя несколько часов горение было ликвидировано, при тушении обнаружены тела погибших.

По данным регионального СУ СК РФ, это были сожители. Среди предварительных причин возгорания основной версией является неосторожное обращения с огнём при курении со стороны погибшего.