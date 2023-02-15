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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:05

Вологжанам покажут 15 бесплатных фильмов

В областной столице проходит фестиваль "Золотой ворон"
Иван Чухнин

В Вологде впервые проходит Арктический кинофестиваль «Золотой ворон». Это бесплатный показ 15 фильмов, как полнометражных, так и короткометражных, о культуре и народах Арктики. Это рассказы о быте, культуре тех, кто живет на краю земли - в суровом климате и особых экономических условиях. В фильмах для вологжан будет раскрыт секрет их стойкости и сложность выбора между благами цивилизации и землей предков.

Показы будут проходить бесплатно по заявкам для организованных групп до 31 марта в кинозале «1000&1 фильм» (ул. Гагарина, д. 6а). Справки можно получить по телефонам в Вологде 52-06-66, 52-06-81.