Дрон запутался в куполах Софийского собора в Вологде

В центре Вологды произошел необычный инцидент. Беспилотник застрял на крыше Софийского собора. На место выезжали спасатели. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Вологды в своей группе ВКонтакте. Там же они разместили фотографию чудесного спасения техники.

"Поступил вызов: снять квадрокоптер с крыши, но не с обычной, а крыши Софийского собора. Как известно необычные места - это всегда интересно! Прихватив с собой альпинистское снаряжение поднялись по крутой лестнице в стене собора к выходу на крышу", - сообщают спасатели Вологды на официальной страничке службы в соцсетях.

Спасатели, закрепив страховку, вышли на крышу. Через несколько минут квадрокоптер был найден.

Как стало известно, летающий аппарат запускал турист для съемки зимней Вологды.