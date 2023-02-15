В Вологодскую область едет Глава МЧС России Александр Куренков

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В Вологодскую область прибывает Глава МЧС России Александр Куренков. Напомним, в Вытегре пройдет фестиваль водолазных профессий Русский лёд 2023.

В программе главы ведомства - ознакомление с работой спасателей, посещение кадетской школы Корабелы Прионежья, беседа с руководителями водолазных групп, демонстрационные выступления спасателей на Онежском озере.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, на водоеме пройдут показательные выступления с участием спасательных судов и авиации, также будут продемонстрированы водолазные технологии.

Александр Куренков - министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант.

Родился 2 июня 1972 года в Московской области.

Окончил Московскую государственную академию физической культуры. В 2004 г. – Московский психолого-социальный институт. Работал преподавателем физической культуры в школе № 312 г. Москвы. В 1999 поступил на службу в органы государственной безопасности.

С 2002 по 2021 гг. – служил в ФСО России.

С 2021 по 2022 гг. – помощник, затем заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Главой МЧС стал 25 мая 2022 года.