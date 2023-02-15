В вологодском клубе ночью отдыхали несовершеннолетние

В Вологде в ночном клубе на Залинейной полиция задержала несовершеннолетних. Рейд туда совершили ночью отряд спецназа "Гром" и городские чиновники.

ВЫяснилось, что после 23 часов там отдыхали 8 несовершеннолетних. Еще 9 подростков находились рядом с клубом. Пятеро юных вологжан, которые не так давно достигли 16-летнего возраста, оказались пьяны. В их отношении были составлены административные материалы.

Кроме того, протоколы составили в отношении родителей несовершеннолетних. За несоблюдение требований по ограничению нахождения детей в ночное время в общественных местах им грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Составлен протокол и на владельца клуба. За нарушения закона хозяину грозит штраф до 10 тысяч рублей, сообщает областное УМВД.