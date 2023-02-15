Воры в Соколе унесли торговые автоматы вместе с жвачкой

В Соколе два недоросля утащили автомат по продаже жвачки. Их нашли и судили.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, минувшей осенью, 16 октября 2022 года, 22-летний и 17-летний вологжане утащили торговые автоматы с жевательной резинкой и игрушками из торговой точки. Ни продавцы, ни покупатели не препятствовали молодым людям, так как считали, что это хозяева автоматов. Лишь директор магазина заподозрила неладное и позвонила владельцу. Воров быстро нашли и уже наказали.

Районный суд вынес решение: 18-летнему воришке - десять месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. А его напарнику суд дал один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.