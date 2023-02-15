В Череповце поставят датчики для мониторинга качества воздуха

Более 2 миллиардов потратит Череповец на чистый воздух. Город намерен бороться с выбросами, главным загрязнителем атмосферы является "Северсталь". Она и намерена вложиться финансово. «За последние 4 года объем выбросов Череповецкого металлургического комбината снизился больше, чем на 45 тысяч тонн. Для достижения такого результата завершено 16 природоохранных мероприятий. В программу инвестировали 12,7 миллиардов рублей. В 2023 году на реализацию природоохранных мероприятий планируется направить более двух миллиардов рублей. А это значит, что улучшение экологической ситуации в городе станет еще более заметно», - рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Компания обещает на границах предприятия, а также в жилых кварталах установить 9 датчиков, мониторящих качество воздуха. Сейчас уже работает шесть таких станций.

Череповец периодически появляется в рейтингах самых грязных городов страны. Главным загрязнителем окружающей среди являются промпредприятия.