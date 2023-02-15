Вологжанин украл с прилавка торговой точки еду

Вологжанин украл из магазина несколько пачек роллов и сливочного масла. Сотрудникам Росгвардии сообщили о происшествии из супермаркета на улице Карла Маркса в Вологде.

Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что один из посетителей взял с прилавка две пачки роллов и восемь пачек сливочного масла, спрятал их в пакет и ушел. Сумма ущерба составила более 1300 рублей.

Вора быстро вычислили - это безработный 21-летний вологжанин. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

Молодой человек доставлен в отдел полиции. С ним проводится разбирательство, сообщают в областном управлении Росгвардии.