В Вологодской области действует программа "Земский учитель"

В Вологодской области продолжает действовать программа "Земский учитель". Она служит для привлечения педагогов в сельскую местность. Благодаря федеральной программе, преподаватели, трудоустроившиеся в таких населенных пунктах, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Средства учителя могут потратить на любые нужды. Однако, согласно условиям, после направления финансов в школе необходимо отработать не менее пяти лет. Подать документы на конкурсный отбор на этот год можно до 14 апреля.

С 2020 года в регионе таким образом уже были привлечены 35 преподавателей. А к 2024 году планируется трудоустроить еще 34 учителей.