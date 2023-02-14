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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 20:29

В Вологде на библиотеку скинули горящий матрас - мэр возмущен

ЧП произошло на улице Пролетарской
Евдокия САХАРОВА

В Вологде произошел странный инцидент, который попал на камеру видеонаблюдения О событии поведал мэр города Сергей Воропанов в соцсети.

"Что в голове у таких людей? Скинули из окна на улицу горящий матрас, который упал на фасад библиотеки на улице Пролетарской. Спасибо двум проходящим мимо мужчинам, они не растерялись и потушили матрас, закидав его снегом. В противном случае, последствия могли быть гораздо хуже", - отметил сити-менеджер.

Двое вологжан не смогли пройти мимо. На помощь библиотеке пришел проезжающий мимо водитель и пешеход. Большого пожара во дворе удалось избежать.