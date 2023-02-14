Под Вологдой полицейские стреляли в пьяного водителя

В Вологодском округе полицейским пришлось применили пистолет, чтобы остановить нетрезвого гонщика. Об инциденте сообщила пресс-служба администрации округа.

Около Козицинского кладбища сотрудники ДПС заметили подозрительный «Форд Фокус» без госномера. На требование остановиться водитель лишь нажал на газ. Началась погоня. Автогонщик создавал опасные ситуации для других участников движения, в итоге правоохранителям пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела последовали выстрелы по колёсам.

Водитель лишь увеличивал скорость. Однако управлять машиной в нетрезвом виде оказалось нелегко. Гонщик не справился с управлением и улетел в кювет. Водитель не пострадал.

У мужчины не было водительских прав. Возбуждено уголовное дело. По факту применения полицейскими табельного оружия проводится проверка.