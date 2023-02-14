Череповчанка получила 120 тысяч рублей за четыре оскорбления по телефону

В Череповце суд постановил взыскать с местного жителя компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей. Все из-за того, что он оскорбил по телефону даму. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Суд установил, что в июне 2022 года ответчик общался с истицей по телефону о разделе жилплощади. В ходе разговора он четыре раза обидел женщину. В результате он заплатил по 30 тысяч за каждое.

Истица пожаловалась, что у нее ухудшился сон, повысилось давление, возникли головные боли. Поэтому суд встал на сторону дамы и полностью удовлетворил иск.