О некачественной уборке Вологды от снега просят сообщать по телефонам или ВКонтакте

В Вологде борются со снегом. Только за сутки выпало более 7 см осадков. На снежных работах задействовано задействовано 88 машин и 114 рабочих. Только за последние сутки из города вывезено около 2,5 тысячи кубометров снега. В Вологде на отвозе снега задействовано 15 самосвалов и четыре погрузчика.

Как прокомментировал и. о. начальника департамента городского хозяйства Администрации города Леонид Степанов, в первую очередь снег убирали с магистральных улиц, мостов и путепроводов. Днем подрядчик повторно чистил тротуары, убирал снежную кашу, обрабатывал противогололедными средствами. Особое внимание уделяем вывозу снега с улиц, который включен в контракт по уборке в зимний период.

Всего с начала года с улиц города вывезено 61,8 тысячи кубометров снега. Для борьбы с гололедом использовано уже порядка 5 тысяч тонн песко-соляной смеси и 854 тонны соли.

Как сообщает пресс-служба администрации города, о некачественной уборке жители могут позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 72-35-53. Кроме того, вологжане могут воспользоваться сервисом «Вологда в порядке» в социальной сети «ВКонтакте», а также обратившись в городской call-центр по номеру 8 800 302-16-17.