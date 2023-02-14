В Череповце открыли памятные доски Евгению Татариновичу и Ивану Мальцеву

Фото: портал Город Че.

В двух школах Череповца появились мемориальные доски. Так увековечили память Евгения Татариновича и Ивана Мальцева в их рожных школах - №№28 и 5.

Евгений Татаринович учился в 28-й школе и строительном колледже. Служил на Балтийском флоте. В августе прошлого года отправился добровольцем на воинскую службу. 31-летний разведчик погиб в декабре на территории Луганской народной республики.

Иван Мальцев после школы №5 окончил университет МВД в Санкт-Петербурге. Старший лейтенант погиб в ноябре на территории ДНР. Бойцу было 28 лет.

Памятные мероприятия прошли в образовательных учреждениях 14 февраля.

Глава города Маргарита Гусева выразила соболезнования родным и близким, в первую очередь - матерям: .«Сегодня мы гордимся сыновьями, отцами, настоящими мужчинами, которые защищают нашу страну. Бесконечная благодарность матерям, которые сформировали у ребят характер, воспитали их стойкими, верными, достойными людьми. Сейчас Россия в непростой ситуации. Такие ребята, как Евгений Татаринович и Иван Мальцев, смогли постоять за себя, свою семью, малую Родину и страну».