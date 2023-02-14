Фото: ОГИБДД г.Вологды.

Школьница попала под колеса микроавтобуса в Вологде. ЧП случилось на улице Клубова. 12-летнюю девочку с травмами доставили в больницу. О ЧП сообщает городской отдел ГИБДД.

14 февраля в 14:30 около дома № 34 по улице Клубова девочка переходила проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. Наезд совершил 63-летний водитель микроавтобуса Фольксваген Транспортер, он ехал со стороны Станкозавода в сторону выезда из города.

12-летняя школьница получила травмы. В больницу ее доставила скорая помощь.