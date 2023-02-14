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НовостиОбщество14 февраля 2023 19:33

В зоне СВО погиб житель Шексны Алексей Игошин

Прошлой осенью он был мобилизован
Иван Чухнин
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В Шекснинский округ пришла похоронка. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Маров на официальной странице, на территории проведения СВО погиб житель села Чаромское Алексей Александрович Игошин, 1999 года рождения.

Алексей Игошин родился в Череповце, учился в Чаромской школе, а после её окончания – в филиале Череповецкого многопрофильного колледжа, который находится в посёлке Шексна.

Алексея мобилизовали осенью прошлого года. Он погиб 31 января в Луганской народной республике. Известно, что несколько дней назад у него родился сын.