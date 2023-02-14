В зоне СВО погиб сокольчанин Данил Белоглазов

Старший лейтенант Данил Белоглазов погиб под Кременной.

В Вологодскую область пришла трагическая весть. 31 января в зоне в боях под Кременной погиб сокольчанин старший лейтенант Данил Белоглазов. Ему было 25 лет. Об этом сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин. Губернатор области Олег Кувшинников выразил слова соболезнования в связи с этой трагической новостью. «Честно и беззаветно исполняя воинский долг, Данил Сахибович отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге. Выражаем самые глубокие соболезнования близким и друзьям погибшего.

Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с Вами» - говорится в Правительственной телеграмме.

Данил Белоглазов - выпускник Суворовского училища в Санкт-Петербурге. Он занимал должность командира роты Нижегородского танкового батальона.

За несколько дней до гибели он за боевые заслуги был награжден медалью «За Отвагу». Его экипаж остановил прорыв неонацистов, поддержал нашу пехоту и вывез раненых с поля боя. Данил сам выступал в боях наводчиком, не перекладывая тяжелую работу на плечи подчиненных. За проявленное мужество и грамотные действия в условиях боя наш земляк и был удостоен высокой награды.

Прощание с Данилом Белоглазовым состоится 15 февраля в 12.00 у мемориала "Скорбящая мать" на центральном городском кладбище.