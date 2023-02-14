В Шексне полицейский со своим отцом из ревности избили сотрудника больницы

В Шексне избили работника местной ЦРБ. Подробности инцидента сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следствие считает, что 21 декабря двое жителей Череповца - 23-летний сын и 46-летний отец зашли подвал шекснинской больницы. Там находился 41-летний слесарь-ремонтник, к которому они испытывали личную неприязнь. После словесной перепалки слесаря избили. Медики оценили вред здоровью средней степени тяжести.

После того, как мужчине оказали медицинскую помощь, он подал заявление в полицию. Младший нападавший оказался сотрудником полиции, находившийся не при исполнении.

Депутат Антон Холодов уточняет, что шекснинца избили пистолетом и кувалдой, а также разбили о его голову стеклянный чайник. Предположительно, преступление совершено на фоне ревности.

Ведется расследование уголовного дела.