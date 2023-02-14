Для вологжан 15 февраля день бесплатного посещения музеев

Выставка "Пространство мечты", художественный отдел Вологодского музея-заповедника

В Вологодской области скоро вновь третья среда месяца, значит в музеях области - день бесплатного посещения. 15 февраля при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории региона, можно посетить без оплаты, например, Вологодский музей-заповедник и его филиалы: Музей кружева, Дом-музей Петра I, Дом-музей А.Ф. Можайского, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», «Дом купца Самарина», «Литература. Искусство. Век ХХ».

Выставка «Снежные розы!, художественный отдел Вологодского музея-заповедника

Вологжан ждет недавно открытое главное здание Вологодской областной картинной галереи на Мира, 34, Дом Корбакова, Шаламовский дом и Мастерская А. В. Пантелеева. Для всех желающих открыты Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Полный список доступных учреждений размещен тут.

Главное здание Вологодской областной картинной галереи

День бесплатного посещения музеев в регионе введен в июле 2019 года в рамках проекта «Культура рядом», инициированного главой региона Олегом Кувшинниковым.