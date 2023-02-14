Девочка-инвалид помогла заасфальтировать дворы в Череповце

Фото: пресс-служба ЗСО Вологодской области.

В Череповце в пятиэтажке появится пандус, а также будет благоустроена придомовая территория на улице Юбилейной в Череповце»

На улице Юбилейной, 23, проживает ребенок-инвалид. Пандус сделают в доме на Юбилейной, 23. С проблемой в ЗСО обратилась череповчанка Марина Фёдорова: ее дочь передвигается на коляске, дом не оборудован лифтом, а квартира находится на четвертом этаже. Между тем девочка посещает школу. И каждый раз приходится просить прохожих опустить и поднять коляску по лестнице. Дорога во дворе такая, что ребенка приходится привязывать ремнями, чтобы он не выпал из коляски. При этом коляска часто выходит из строя. Череповчанка сообщила, что и ближайшие дворы не в лучшем состоянии, например, у домов на проспекте Победы, 164, 166, 168 и Юбилейной, 21. Спикер ЗСО Андрей Луценко обратился к мэру Череповца Вадиму Германову. В итоге дело сдвинулось с мертвой точки.

"Готовятся заявки на включение в программу ремонта дворов домов № 21 и 23 на Юбилейной. До начала работ установим пандус у дома № 23, где живет семья, и в арке на проспекте Победы, 168. Последний адрес уже включен в программу. Территорию планируется благоустроить. При условии выделения денег дворы на Победы, 164 и 166 будут включены в программу", — сообщил Андрей Луценко.

Он заверил, что у дома девочки будет установлен пандус. Кроме того, череповчанке рекомендовали обратиться в мэрию с вопросом об установке гусеничного подъемника, сообщает пресс-служба Заксобрания.