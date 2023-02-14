В Вологде 12-летняя девочка ушла из дома и пропала

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В Вологде ищут 12-летнюю девочку. Она ушла из дома 11 февраля, с тех пор с ней нет связи. 12-летняя Милана Шайдабекова ушла из дома, который находится на улице Фрязиновской, 29.

Была одета: черная короткая куртка с надписью “Kappa” розового цвета на спине, черные джинсы, черные кроссовки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ты не один». Милана выглядит несколько старше своего возраста, то есть на вид ей 14-15 лет.

Нормального телосложения.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию по номеру 102 или к волонтерам, в поисково-спасательный отряд по телефону 8-911-505-68-98