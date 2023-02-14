Шокирующую переписку взрослого мужчины с малолетними вологжанками обнаружили родители

Фото: СУ СК по Вологодской области.

Как сообщает СУ СКР по Вологодской области, взрослый мужчина из Хабаровска писал малолетним девочкам из Вологды развращающие письма.

Установлено, что в 2020 году мужчина 1980 года рождения, постоянно проживавший в Хабаровске, через страницу в соцсети познакомился с малолетними вологжанками и вступил с ними в переписку. Вел он речи на сексуальные темы циничного характера, провоцируя их обсуждение. Шокирующую переписку в телефоне обнаружили родители одной из них. Они и обратились в полицию.

Следователи квалифицировали действия изврашенца по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста).

У 42-летнего жителя Хабаровска прошел обыск. Информация о переписке, другие материалы на электронных носителях, были восстановлены. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение.