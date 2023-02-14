В Череповце зрители выбрали лучшую ледяную скульптуру

Ледяная скульптура "За Родину".

В Череповце выбрали лучшую ледяную скульптуру. Больше всех голосов , а значит и приз зрительских симпатий, получила работа команды «Великий Устюг — Тарнога».

Скульптуру «За Родину!» Владимира Усова и Сергея Романова назвали лучшей более половины - 52% ,участников опроса. Это необычайно высокий результат.

Напомним, в этом году в фестивале ледяных скульптур участвовали 16 команд. Жюри признало лучшей команду «Без комментариев…» из Санкт-Петербурга и Тюмени.

Голосование на приз зрительских симпатий проходило в группе фестиваля. Всего проголосовало более 2000 человек.