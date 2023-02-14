В Череповце школьников приглашают на бесплатные курсы - получить первую профессию

В Череповце школьников набирают на бесплатные курсы. Они могут приобрести первые профессии. Набор на курсы для школьников 7−11-х классов объявил многопрофильный колледж.

Для них предлагается несколько направлений обучения: портье, специалист по маникюру, продавец, пекарь, кладовщик, повар, парикмахер. Занятия начнутся уже с апреля. Профориентационный проект для школьников «Первая профессия» действует в Вологодской области с 2021 года по нацпроекту «Образование». Вот что пояснила Светлана Сергеева, заведующая ресурсным центром многопрофильного колледжа журналистам cherinfo.ru:

- Курсы проходят по программе „Первая профессия“.- В этом учебном году планируется обучить 250 школьников. Вторая волна курсов начнется в сентябре. Обучение пройдет совместно с работодателями. По проекту „ПрофиТайм“ с 15 февраля запускаем мастер-классы по профессиям. Мастер-классы смогут пройти 600 человек.

После курсов школьники сдадут экзамены и получат свидетельство гособразца. Вся информация есть в интернете .