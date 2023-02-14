В Устюжне сгорели шишки в переулке Зеленый

В Устюжне сгорели шишки вместе с ангаром местного лесхоза. 14 февраля в 00 час 48 минут поступило сообщение о возгорании в переулке Зеленый. Горел ангар - одноэтажное кирпичное здание для сушки шишек с деревянной пристройкой. Общая площадь пожара – 170 кв. м. Сгорела и деревянная пристройка, и шишки. Повреждены кровля на площади 20 кв.м у кирпичного здания ангара и электрокалорифер.

В ликвидации аварии участвовали 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Предварительная причина ЧП пока не названа.