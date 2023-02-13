В Вологде уволили неадекватного "педагога" из центра помощи детям

В соцсетях появилось скандальное видео, на котором педагог вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Флагман» издевается над ребенком. Мужчина лично заснял на телефон, как он общается с воспитанником, и с удовольствием показывал видео коллегам. К счастью, они оказались более профессиональными и решили пресечь такое жестокое поведение на корню.

Проявив пассивную агрессию воспитатель довел ребенка до истерики. На данный момент учреждение проверяет прокуратура, комиссия по делам несовершеннолетний и защите их прав, а также департамент соцзащиты. Мальчику оказали психологическую помощь. Отмечается, что ребенок ведет себя обычно для своего возраста.