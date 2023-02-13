Строительство газовой заправки в Череповце ведется, несмотря на зиму

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о новой стройке. На своей странице в соцсети ВКонтакте он написало том, что на улице Боршодской появится газовая заправка. Она будет размещаться неподалеку от автоколонны №1456. Но заправляться на ней смогут не только автобусы, но и легковушки.

Сейчас площадка огорожена, но забор уберут. На месте будущей заправки стоит тепляк - это позволяет зимой проводить даже те работы, для выполнения которых была бы помехой низкая температура.

Заправка откроется летом. Согласно проекту, на ней предусмотрены четыре колонки с газомоторным топливом.