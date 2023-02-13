В Вологде 28 семей переехали из аварийного жилья в новое

Фото: администрация города Вологды

В Вологде из аварийного жилья в квартиры на Старом шоссе, 22А переехали 28 семей.

Дом построен Министерством обороны и при помощи главы региона Олега Кувшинникова и сенатора Юрия Воробьева 21 квартира передана в муниципальную собственность. Жилье получили вологжане, проживающие в аварийном жилищном фонде. Семьи постепенно заселяются.

«Таким образом, у нас появилась возможность обеспечить 28 семей комфортным современным жильем. Общая площадь – 1700 квадратных метров, по оценочной стоимости это более 110 миллионов рублей. Колоссальный объем безвозмездной передачи, такого в истории Вологды не было никогда», – заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

На данный момент в областной столице более 300 домов, которые признаны аварийными. За 2022 год квартиры получили 203 семьи. «Двигаемся поэтапно и поступательно. По федеральной программе строим жилье для переселенцев, приобретаем квартиры или выкупаем аварийные квадратные метры. Наша задача – сделать так, чтобы эта очередь двигалась как можно быстрее», – отметил сити-менеджер.