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НовостиСпорт13 февраля 2023 19:55

Ярославский "Локомотив" переиграл череповецкую "Северсталь" по буллитам

Почти всю игру гости были активнее и изобретательней в создании опасных моментов
Иван Чухнин
Фото: ХК "Северсталь", ВКонтакте.

Фото: ХК "Северсталь", ВКонтакте.

Череповецкая "Северсталь" и ярославский "Локомотив" померились силами в Череповце. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Согласно статистике, "Локомотив" играл активней, шансов выиграть было больше. Однако, игра прошла без заброшенных шайб. Так что выяснение отношений перешло в овертайм, а потом и в серию буллитов.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости череповчан.

Итог матча - 0:1.

Следующий матч череповецкая команда проведет в Москве: 18 февраля "сталевары" сразятся с московским "Спартаком".