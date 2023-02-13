Ярославский "Локомотив" переиграл череповецкую "Северсталь" по буллитам

Фото: ХК "Северсталь", ВКонтакте.

Череповецкая "Северсталь" и ярославский "Локомотив" померились силами в Череповце. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Согласно статистике, "Локомотив" играл активней, шансов выиграть было больше. Однако, игра прошла без заброшенных шайб. Так что выяснение отношений перешло в овертайм, а потом и в серию буллитов.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости череповчан.

Итог матча - 0:1.

Следующий матч череповецкая команда проведет в Москве: 18 февраля "сталевары" сразятся с московским "Спартаком".