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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 19:50

В Череповце мужчину после пожара в квартире увезли в больницу

Мужчина неосторожно курил и поплатился
Евдокия САХАРОВА

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце минувшей ночью произошел пожар, пострадал человек. Глубокой ночью, в 3:52, на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в доме 72 по улице Сталеваров. Подробности ЧП сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

В одно из квартир горел диван. Площадь пожара составила 3 кв.м. Пострадала внутренняя отделка комнаты, обгорело кресло, подтоплена квартира соседей.

Хозяин 45 лет пострадал. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Трое человек самостоятельно эвакуировались. Причиной возгорания названа неосторожность при курении.