На Вологодчине количество ежедневно заражаемых ковидом держится на отметке в сотню человек

В Вологодской области по сравнению с январем в феврале в три раза выросло количество ежедневно заражаемых. Эпидемиологическая ситуация внушает опасение. Печальную картину отметил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников на оперативном совещании в Правительстве области.

В регионе за прошлую неделю зарегистрировано 616 случаев COVID-19, 94 из них среди детей. Это выше уровня позапрошлой недели в 2 раза.

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«Летальных исходов за прошедшую неделю не зарегистрировано. С COVID-19 госпитализирован 81 человек. Это выше уровня позапрошлой недели опять же в два раза. Сейчас находятся на госпитализации 105 человек, большинство из них – это люди старше 50 лет», – отметил Алексей Плотников.

За минувшие сутки по состоянию на 13 февраля коронавирус обнаружили у 103 вологжан.