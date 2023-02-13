В Череповце перекрыли часть Советского проспекта

В Череповце перекрыли участок Советского проспекта от Карла Либкнехта до Коммунистов. Здесь началась реконструкция дорожного полотна. Водителям нужно быть крайне внимательными.

Как сообщает мэрия, в связи с дорожными работами изменилась схема движения на улице Карла Либкнехта: от улицы Дзержинского в сторону Набережной теперь две полосы, в обратном направлении — одна. По Коммунистов можно проехать прямо и повернуть на Советский в сторону Ленина.

Также поменялась схема движения автобуса №4. Теперь он ездит через набережную.