Банда молодых кадуйчан грабила гаражи

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В поселке Кадуй задержали троих воров с поличным. Молодым людям грозит до 5 лет лишения. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Инцидент произошел еще в апреле прошлого года. В 7 утра, сотрудники ППС патрулировали территорию животноводческого кооператива. Около гаражных боксов они заметили троих парней, один из них тащил мешок. Увидев полицию, они кинулись бежать, бросив добычу на дороге. Однако, правоохранителям удалось догнать двоих из них после непродолжительной погони.

В мешке обнаружился медный кабель и комплектующие для резки металла, похищенные из гаражных боксов. С заявлением о краже обратились двое хозяев гаражей. Ущерб оценили выше 28 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено, что двое 20-летних жителей Кадуйского района и их 17-летний приятель, неоднократно судимый за имущественные преступления, сообща решили раздобыть металлические изделия для последующей сдачи в скупку. Сначала они забрали медный кабель, вынесли похищенное с территории кооператива, но затем решили, что мало взяли, и вернулись. Из другой постройки также взяли медный кабель и комплектующие, но далеко уйти не смогли.

На молодых людей заведено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб, причиненный владельцам гаражей, обвиняемыми не возмещен.