Вологодских молодых ученых поддержат жилищными сертификатами

Молодые ученые Вологодчины могут получить жилищные сертификаты. Именно так решили поддержать российскую науку на местах. Однако, на такую весомую поддержку имеют право лишь те, кто достиг больших успехов в науке, а также научно-педагогические работники, трудящиеся в соответствующих организациях и вузах.

Для получения жилищного сертификата у кандидата должна быть ученая степень кандидата или доктора наук. Также стаж работы научного деятеля обязан превышать пять лет. Кроме того, важен и возраст самого сотрудника: кандидат наук – младше 35 лет, доктор наук – младше 40 лет.

В этом году на такое содействие будут претендовать более 3000 человек в стране. Средняя "стоимость" сертификата – порядка 3,5 млн рублей.