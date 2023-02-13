В Соколе около больницы разрослась свалка разнообразных отходов

Мусорный коллапс был запечатлен, снимки попали в СМИ.

Прокуратура возмутилась мусором у Сокольской центральной районной больницы. Проверка выявила нарушения и потребовала их устранить. А бить тревогу стали сокольчане. Информация появилась в СМИ. Как оказалось, мусор несвоевременно вывозили из контейнеров, расположенных у хирургического отделения.

Поэтому мусор складировался вне мусорной площадки. Все это привело к образованию свалки. Выяснилось, что допущены нарушения требований по обращению с медицинскими отходами.

В адрес руководителя учреждения здравоохранения внесено соответствующее представление. И результаты появились: свалка коммунальных отходов ликвидирована. Руководство больницы немедленно заключило контракт на оказание услуг по транспортировке и передаче на размещение в специализированную организацию медицинских отходов.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.