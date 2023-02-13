Вынесен приговор водителю мусоровоза, который задавил вологжанку

В Вологде мусоровоз "Мерседес" задавил женщину. Стал известен приговор суда 40-летнему водителю. ЧП случилось 1 августа 2022 года. Автомобиль двигался задним ходом по двору около дома № 116 по Советскому проспекту к мусорным контейнерам. Под колеса попала 67-летняя женщина. Пенсионерка погибла на месте.

Суд решил, что, согласно проведенной экспертизе, водитель располагал возможностью предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Мужчина вину в совершении преступления признал полностью. Однако сообщил, что не смог увидеть пешехода - его слепило солнце.

В итоге суд вынес приговор: год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчине запрещено управлять два года любым транспортом.

Кроме того, удовлетворен иск представителей потерпевших на сумму в полмиллиона рублей.