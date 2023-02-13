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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:37

В Вологде приступил к работе новый начальник отдела ГИБДД

Ранее он возглавлял районный отдел ГИБДД
Иван Чухнин
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В Вологде - новый начальник отдела ГИБДД. Он пришел из ГИБДД Вологодского района. Подполковник Олег Санталов окончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России. После окончания ВУЗа пришёл на службу в органы внутренних дел на должность инспектора дорожно-патрульной службы ОВД по Вологодскому району.

Как сообщили в областном УМВД, 13 февраля в городском отделе ГИБДД побывал начальник УМВД России по городу Вологде Александр Иванов.

Он и представил коллективу отдела госавтоинспекции нового руководителя - подполковника полиции Олега Санталова.

В должности начальника отдела ГИБДД по Вологодскому району Олег Санталов работал с 2018 года.