В Вологде полицейские нашли логово дачного воришки в заброшенном доме

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде полицейским поступили заявления о кражах из дачных домов в СНТ «Березка-2» и «Доронино». Пропали электро и бензоинструменты, бытовая техника. Пока ущерб оценили в 25 тысяч рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что злоумышленник может жить где-то поблизости от мест преступления. Правоохранители проверили ближайшие заброшенные дома и обнаружили в одном из них ранее судимого 53-летнего вологжанина. В его жилище обнаружили украденные телевизоры, бензотриммеры, обогреватели и ТВ-приставки.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.

Так как в зимний период хозяева редко посещают свои дачные участки, полицейские продолжают устанавливать других потерпевших от действий злоумышленника.