Череповчанин припарковался на тротуаре и получил сосулей по машине

В Череповце автохам получил по машине сосулей. Инцидент произошел в феврале прошлого года. С крыши одного из домов на улице Краснодонцев на "Хендай Сонату" рухнула глыба льда и снега. Оказались поврежденными лобовое стекло, капот, переднее левое крыло и крыша, разбита передняя правая фара.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители установлили вина управляющей компании. Эксперт насчитал стоимость ремонта в 211 501 рубль. Череповчанин решил судиться.

Однако выяснилось, что автолюбитель припарковал свою "ласточку" прямо на тротуаре, вплотную к стене дома под крышей, а заехал туда через бордюр.

Согласно п.2 ст.1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

Череповецкий городской суд установил степень вины в материальном ущербе владельца автомобиля и управляющей компании пополам. С УК взыскали 102 322 рубля, расходы на проведение оценки в размере 3 250 рублей, расходы на юридические услуги в размере 1 500 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 623 рубля 22 копейки.