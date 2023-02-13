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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:58

В Вологде планируют установить умную остановку за миллион

На остановке предусмотрен Wi-Fi, зарядка для телефонов и табло с расписанием
Евдокия САХАРОВА

На заседании комиссии по вопросам градостроительства и городского хозяйства Общественного совета Вологды общественники обсудили возможность установки в городе умных остановочных комплексов. В 2023 году в Вологде появится одна такая суперостановка. Там размесят электронное табло с расписанием, точку доступа Wi-Fi и зарядку для телефонов. Стоимость составит 1 млн рублей. Планируется искать источники софинансирования.

У остановок будет уникальный дизайн. "В ее оформлении будут использованы традиционные материалы: дерево и металл. Карниз и колонны будут созвучны с примерами исторического зодчества, а витрины отражать кружевные орнаменты вологодских мастеров", - решили в Общественном совете.