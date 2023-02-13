Вологодчина оказалась на 57 месте по качеству жизни среди регионов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты РИА "Новости" в одиннадцатый раз составили рейтинг регионов России по качеству жизни. В прошлом году Вологодская область стояла на 56 строчке. В 2023 году уже на 57, однако рейтинговый балл увеличился до 46,7. Например, у Москвы рейтинг составляет 82,9.

Аналитики учитывали 67 показателей, говорящий об условиях жизни и ситуации в социальной сфере. Первые 7 мест остались по-прежнему за Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Татарстаном, Краснодарским краем, Белгородской и Ленинградской областями.

Аутсайдерами стали Тыва, Ингушетия и Еврейская АО. На десятом месте с конца расположилась Архангельская область. Стоит отметить, что большинство регионов показали лучшие результаты в 2022 году, чем в 2021.