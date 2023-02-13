Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 10:28

Под Череповцом трагически погиб рыбак - была метель

Мужчина провалился под лед и уже не смог выбраться
Евдокия САХАРОВА
Фото: группа «Спасатели Череповца» в соцсети ВКонтакте

Фото: группа «Спасатели Череповца» в соцсети ВКонтакте

В Череповецком районе в минувшую пятницу погиб 37-летний рыбак. Трагедия произошла 10 февраля на реке Шексне. Подробности сообщила группа «Спасатели Череповца» в соцсети ВКонтакте.

Рыбак направлялся на снегоходе из деревни Домозерово в сторону острова Селин, но не учел сложные погодные условия. Буйствовала метель, видимость оказалась низкой. В итоге, череповчанин сбился с курса, а потом провалился под лед. Самостоятельно выкарабкаться из ледяной ловушки он уже не смог.

Его тело обнаружили на следующий день, 11 февраля. Мужчина лежал на поверхности воды у ледовой кромки. Тело передали родственникам.

Администрацией Череповецкого района введен запрет выхода и выезда техники на лед реки Шексны.