В Вологде в общежитии на улице Конева убили 29-летнюю девушку

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде в минувшую субботу, 11 февраля, в комнате общежития на улице Конева соседи обнаружили 29-летнюю вологжанку с ножевыми ранениями. Ей вызвали скорую, но медики не смогли реанимировать пострадавшую, она погибла. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Очевидцы рассказали, что вечером услышали женские крики и пришли на помощь. Следователи утверждают, что все улики указывают на 29-летнего хозяина комнаты. По версии следствия, мужчина пригласил к себе знакомую на томный вечер. Они культурно выпивали, но вдруг вспыхнула ссора. Вологжанин пырнул подругу ножом в грудь и скрылся.

Мужчину планируют заключить под стражу. Расследование продолжается.