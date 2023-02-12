15 спортсменов из Вологды получили стипендию в 10 тысяч в месяц

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 15 спортсменов получили ежегодную городскую стипендию за заслуги в области физической культуры и спорта. Теперь лучшим в спорте вологжанам будут каждый месяц в течение года начислять 10 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Поздравил спортсменов и вручил им сертификаты заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Николай

Колыгин. «В течение одиннадцати лет Администрация города поддерживает спортсменов, поощряя их успехи и достижения, стипендией. В настоящее время около половины жителей Вологды систематически занимаются спортом – это хороший результат. Это дети, молодежь, старшее поколение. Условия для этого в Вологде есть. Это спортивные площадки во современные стадионы у школ, а также крупные спортивные объекты. Уже в феврале откроется новый Ледовый дворец, в 2023 году будут сданы ФОК

«Золотая шайба» и ФОКОТв мкр Бывалово. Это будет самый крупный в регионе комплекс для зимних видов спорта. Такая масштабная работа была бы невозможна без поддержки Президента РФ Владимира Путина и Губернатора области Олега Кувшинникова. Мы говорим огромное спасибо, ведь все это помогает нашим спортсменам готовиться к соревнованиям и

достойно представлять Вологды на всероссийских и международных чемпионатах», - прокомментировал Николай Колыгин.

Городские стипендии назначаются лучшим спортсменам в возрасте от 14 лет, выступающим за спортивные сборные Вологды.

Кроме того, с 2021 года студентам, занимающимся наукой, и молодым ученым вручают городскую стипендию им. Христофора Леденцова. Сумма поддержки для студентов из городского бюджета составляет 4 тысячи рублей ежемесячно, для молодых ученых - 10 тысяч рублей ежемесячно.