В Красавино отремонтировали школу искусств

Фото со страницы "Великий Устюг и Великоустюгский округ"

В Великоустюгском округе заканчивается ремонт детской школы искусств в Красавино. Учреждение практически готово встречать детей, педагогов, родителей и зрителей. Об этом рассказали в группе ВКонтакте "Великий Устюг и Великоустюгский округ".

Фото со страницы "Великий Устюг и Великоустюгский округ"

Преображение проходит в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке главы региона Олега Кувшинникова. "Видеть успешные результаты большой работы всегда приятно. Как только подрядчик добавит последние штрихи к картине капремонта, будем справлять новоселье школы искусств", - отмечают устюжане.