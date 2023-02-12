В Вологде трое подростков пошопились с помощью чужой банковской карты

В соцсети появилось сообщение от жительницы Вологды - ее обворовали дети. Трое несовершеннолетних нашли выроненную ей банковскую карту и пошли по магазинам, успев потратить 1631 рубль. Девушка подала заявление в полицию.

Известно, что подростки купили три шапки-маски в магазине Галамарт, сходили в БургерКинг и еще в пару магазинов. На банковской карте изображен синий ЗИЛ (коллаборация банка Тинькофф и блогера AcademeG).

Предоставлено Еленой Мургашевой

"Цель обращения в полицию заключается не в том чтобы вернуть денежные средства, а в том чтобы родители начали разговаривать с детьми. Чтобы родители объяснили, что воровать плохо. Вот это действительно разговоры о важном. А не те, что проходят каждое утро понедельника в школах. Если кто-то вдруг обладает информацией о данных личностях, прошу сообщить мне в личные сообщения", - пишет Елена Мургашева.

Сообщается, что данные камер уже получены. Полиция занимается поиском причастных.